بوتين: دعم أمريكا لاستخدام أوكرانيا للطائرات المسيرة قد يزيد التوترات

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بدعم استخدام طائرات بدون طيار في منطقة الصراع في أوكرانيا وقال إن تدريباتها البحرية الجديدة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البحر الأسود قد تساهم في زيادة التوترات في المنطقة.

واستخدمت أوكرانيا مؤخرا طائرة مسيرة تركية الصنع للمرة الأولى خلال الصراع القائم منذ سبع سنوات مع الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا ردا على ضربة مميتة، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدت الحرب التي شبت بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الاضطرابات في شرق أوكرانيا إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

وقال بوتين في مقابلة أجراها معه التلفزيون الرسمي اليوم السبت "يتحدث الرئيس الحالي الآن عن استخدام (طائرات) بيرقدار المسيرة".

وأشار بوتين إلى أن استخدام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للطائرات المسيرة ينتهك اتفاقيات مينسك وغيرها من الاتفاقيات التي تحظر الطيران في منطقة الصراع ولكن في المقابل قالت "أوروبا شيئا مبهما وحتى أكدته الولايات المتحدة ويقول المسؤولون في أوكرانيا صراحة إنهم يستخدمونها (الطائرات المسيرة) وسوف يستخدمونها أكثر".

ونفت أوكرانيا انتهاك اتفاقيات السلام قائلة إن الطائرات المسيرة تستخدم بشكل دفاعي .

وعلى صعيد آخر، حذر بوتين من خطورة إجراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود.

وقال بوتين، في حوار مع قناة "روسيا-24" نشر اليوم "تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الآن مناورات غير مقررة - وبودي التشديد على أنها غير مقررة - في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير، بل وباستخدام الطيران، منها الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحديا خطيرا لنا".

ولفت بوتين إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحا لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفا: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".

وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمتابعة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.