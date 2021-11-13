الصحة: لا إصابات بلدغات العقارب سوى في محافظة أسوان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إصابات لدغات العقرب في محافظة أسوان فقط، مؤكدًا أن غرفة الأزمات لم ترصد تلك الإصابات في محافظات أخرى.

وناشد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، المواطنين الذين تلدغهم العقارب التوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية، مؤكدًا على توافر مخزون استراتيجي مركزي من الأمصال داخل كل المحافظات.

وأشار إلى أن المواطن المتعرض للدغة العقرب يشعر بمجموعة من الأعراض التي يسببها التسمم، وبينها الشعور بألم شديد موضع اللدغ، وارتفاع درجة الحرارة، والقيء، والإسهال، والتعرق.

وفي سياق متصل، تطرق متحدث الصحة إلى موقف تسجيل الطلاب ما بين 15 إلى 18 عامًا للحصول على لقاح كورونا، قائلًا إن المسجلين تلقوا رسائل وتم توجيههم لتلقي لقاح «فايزر» المعتمد لتلك الفئة العمرية.

ولفت إلى أن الوزارة توجه تلك الفئة العمرية لبعض المراكز؛ لأن لقاح فايزر يحتاج لسلسلة تبريد تحفظ الجرعات بشكل معين، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لحث تلك الفئة على التطعيم.

وذكر أن الوزارة تلقت مناشدات من أولياء الأمور لتلقيح أبنائهم قبل توفير «فايزر»، متابعًا: «كل العاملين في التربية والتعليم حصلوا على اللقاح، والمتبقي هو حماية الطلاب من الفيروس».