اتجاه لسحب الفيلم المصري «سعاد» من المشاركة في مهرجان البحر الأحمر

صناع الفيلم أبلغوا إدارة المهرجان بالقرار لضمه إلى قسم "اختيارات عالمية" بدلا من المسابقة

رغم أن الموقع الرسمي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، أعلن عن مشاركة فيلم "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، في قسم "اختيارات عالمية"، الذي يضم من مصر أيضا فيلمي "ريش" إخراج عمر الزهيري، و"أميرة" لمحمد دياب، إلا أن "الشروق"، علمت أن هناك اتجاها من صناع "سعاد"، بسحب الفيلم من المشاركة في الدورة الافتتاحية، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر لـ"الشروق"، أن أسرة الفيلم فوجئت بوجود "سعاد" في قسم "اختيارات عالمية"، بدلا من "مسابقة البحر الأحمر"، وهو ما دفعها لإبلاغ إدارة المهرجان، بسحب الفيلم من المشاركة في المهرجان، وعدم عرضه في الدورة الافتتاحية ديسمبر المقبل، على أن يكون عرضه التجاري في مصر منتصف ديسمبر المقبل.

وكانت نقابة المهن السينمائية في مصر، أعلنت قبل أسبوعين، عن اختيار فيلم "سعاد"، ليمثل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي ناطق بلغة أجنبية.

وسبق للفيلم المشاركة في الدورة الافتراضية لمهرجان كان بفرنسا عام 2020، ثم في قسم البانوراما بمهرجان برلين في ألمانيا عام 2021.

والفيلم من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش وشاركت المخرجة في كتابته مع السيناريست محمود عزت، ويتناول خلال 96 دقيقة تأثير العالم الافتراضي على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

"سعاد" الذي تشارك في إنتاجه مصر وتونس، تدور أحداثه في 96 دقيقة، تقدم من خلاله المخرجة آيتن أمين، نظرة أنثوية قوية على التأثيرات المشوشة لوسائل التواصل الاجتماعي في بلد تصعب فيه حياة الشابات لمجرد كونهن نساء.

وتتبع الأحداث، "سعاد" البالغة من العمر 19 عامًا، وهي أكبر من شقيقتها وتعيش مع أسرتها المحافظة في مدينة الزقازيق شرق دلتا النيل في مصر.

ورغم انصياع "سعاد" لتعليمات أسرتها، إلا أن لديها حياة سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها تبتكر العديد من الهويات لنفسها، وتبدأ علاقة مع "أحمد" الذي لم تلتقي به من قبل. وفيما تهيمن هذه الحياة الافتراضية والخفية على تقدير "سعاد" المتدني لذاتها، تقرر أختها الصغرى "رباب" -والتي تراقب كل تحركات سعاد- أن تمسك بزمام حياتها على أرض الواقع.