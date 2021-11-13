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تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن الجدل الذي أثير فور الكشف عن عودتها للمسرح من جديد، عبر مسرحية "المومس الفاضلة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "احنا مش مخترعين اسم المسرحية دلوقتي.. الاسم يعود لمسرحية من 45 سنة .. العمل به فكرة وليه الناس بيهاجموا.. هل الشعب اتبدل".

وأضافت: "المسرحية محترمة جدا وفيها فكر، وفيه كتب دينية فيها عناوين تقيلة بس مش عاوزة أقول أسامي الكتب".

وقدم عمرو أديب، مقترحًا لإلهام بأن تحذف هذه الكلمة وتكتفي بأن يكون اسم المسرحية "الـ ؟ الفاضلة"، كما حدث مع أفيش المسرحية الفرنسية للرواية نفسها، وهو ما أيّدته الفنانة المصرية الشهيرة.

وروت إلهام تفاصيل مصدر الفكرة نفسها قائلة: "كنا في مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب مع سمحية أيوب.. سألتها عن المسرحية اللي لفتت الأنظار بالنسبة لها قالت المومس الفاضلة وإنها عملتلها نقلة نوعية.. أنا قولتها مستعدة أرجع للمسرح لو إنتي هتخرجيها قالتلي أنا عملت 4 مسرحيات ومستعدة أرجع أخرج لو إنتي اللي هتعملي الدور".