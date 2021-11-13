وجّه الفنان أحمد السقا، رسالة لمحمود بعد الرازق شيكابالا قائلًا: "الناس كلها بتحبك سواء جمهور الزمالك أو الأهلي".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ الأزمات التي أثيرت حول شيكالا تُشتِّت تركيزه، واصفًا جمهور الأهلي بـ"المثقف والمحترم" وأنه على أعلى درجات الوعي.

وتابع: "جمهور الزمالك بيحب شيكابالا وبيحب برضه أفشة ومحمد شريف.. دي لاعيبة محدش يختلف عليها".

وأشار إلى أنّ هدف شيكابالا في مرمى محمد الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي هدف لا ينساه، فيما وصف أفشة بأنّه "لاعب فلتة".

وأكّد السقا أن مصر بها الكثير من اللاعيبن المميزين، وعقّب: "لاعيبة مصر الحريفية اللي في الظل ومش عارفينهم أكتر من اللي في النور.. لكن الأهم هي الإدارة التي تبدأ من التأهيل النفسي".