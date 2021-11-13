لجنة أطباء السودان: نحث المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات طارئة لوقف قمع المتظاهرين

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حثت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات طارئة لوقف قمع المتظاهرين.

وقالت لجنة الأطباء، إن المتظاهرين يتعرضون لكل أدوات القمع بينها الرصاص الحي في بعض مناطق الخرطوم، وفقا لما نشرته قناة "الشرق"، الإخبارية السعودية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في وقت سابق اليوم، بإطلاق غاز مسيل للدموع على المتظاهرين ضد الإطاحة بالحكومة المدنية في الخرطوم.

وكانت تجمعات نقابية وأحزاب سياسية، دعت في وقت سابق إلى مظاهرات احتجاجية حاشدة اليوم السبت للتنديد بالإجراءات التي قام بها الجيش والمطالبة بالحكم المدني.

وأعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة مشاركتهم في المظاهرات بعد رفضها التفاوض مع قادة الجيش.

وتأتي الدعوات للتظاهر بعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة برئاسته بعد إطاحته بالحكومة المدنية أواخر الشهر الماضي.

واستبقت السلطات، الاحتجاجات، بإغلاق الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.

كما وضع الجيش السوداني كتلا خرسانية لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة وسط الخرطوم.

كما انتشرت قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع في المرافق الاستراتيجية وبعض الشوارع الرئيسية.

وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس القوات الأمنية بعدم التعرض للمتظاهرين والسماح لهم بالاحتجاج.

وكانت قوى غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعربت أمس الجمعة، عن قلقها إزاء قيام الجيش السوداني بتشكيل مجلس انتقالي جديد يرأسه قائد الجيش، ودعت إلى العودة إلى حكومة انتقالية يرأسها مدنيون.

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن رفضه لمجلس السيادة الجديد.