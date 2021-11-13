المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بإجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 3 أشخاص مت بينهم سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بإجبار شخص على التوقيع على عقود بيع مستخدمين سلاح أبيض فى تهديده، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الحالى بداىرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة لكلا من ( أ . م 28 عاما ) بكالوريوس تجارة، وشقيقه ( إ . م 21 عاما ) طالب، و( ه . ع ) هاربة، تهمة تهديد المجنى عليه ( م . م ) مستخدمين سلاح ابيض "عصا"، وتقييد حركته، لإجباره بالقوة على التوقيع على عقود بيع، بقصد التنازل عن ممتلكاته، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.