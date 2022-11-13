إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بأكتوبر

أصيب 20 عاملا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورري، بطريق التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، مما أسفر عن إصابة 20 عامل بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحفظت القوات على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.