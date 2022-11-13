روسيا: حققنا تقدما في منطقة دونيتسك الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها حققت تقدما طفيفا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، إن الجنود الروس سيطروا على قرية ماجورسك بالقرب من بلدة هورليفكا أو جورلوفكا.



ولم تُصدر أوكرانيا بعد أي معلومات تؤيد هذه التصريحات الروسية.



ومع ذلك، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب مصور أمس السبت، بشكل خاص إلى هجمات روسية شديدة على دونيتسك.



وقال: "هناك جحيم حقيقي".



وتعرضت القوات الروسية مؤخرا إلى خسارة فادحة في خيرسون.



وعقب هجمات أوكرانية مضادة ناجحة، انسحبت هذه القوات من العاصمة الإقليمية خيرسون ومناطق أخرى شمال غربي نهر دنيبرو، بعد أكثر من ثمانية أشهر من بدء الحرب.



وواصلت وسائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الأحد، نشر مقاطع فيديو لمواطنين مبتهجين يرحبون بقواتهم في خيرسون.