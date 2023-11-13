القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال ارتكب حتى الآن في عدوانه على قطاع غزة، 1153 مجزرة.

وأضاف خلال إفادة صحفية، مساء الاثنين، أن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 11240 شهيدا بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فيما بلغ عدد المفقودين 3500 مفقود بينهم 1740 طفلا تحت الأنقاض.

وأوضح أن عدد شهداء الكوادر الطبية وصل إلى 198 شهيدا بين طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 21 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا.

ونوه بأن عدد إصابات العدوان وصل حتى الآن، إلى 29 ألف إصابة، أكثر من 70% منها نساء وأطفال.

وأشار إلى استهداف جيش الاحتلال وبشكل مباشر للمستشفيات مع تهديد الطواقم الطبية، ما أدّى إلى خروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة، كما استهدف الاحتلال 55 سيارة إسعاف.

وأوضح أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات لا تزال مستمرة، مع تعرضها لإطلاق نار وقذائف بشكل مباشر.