التحالف الوطني: 55 ألف متطوع متواجدون أمام معبر رفح منذ 14 أكتوبر الماضي

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي للتحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسات المجتمع المدني المصرية استطاعت خلال 36 ساعة فقط، تحضير القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تحت شعار «مسافة السكة لأهالينا في فلسطين».

وأضافت «البهنساوي»، خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمعبر رفح الحدودي، ونقلته «إكسترا نيوز»: «الشباب المتطوع الموجود الآن يتخطى عدده 55 ألف متطوع تواجدوا بداية من يوم 14 أكتوبر أمام المعبر؛ رافضين الرحيل لحين دخول المساعدات للأهالي بقطاع غزة».

وأكملت: «نجحت أول شاحنة للمساعدات المصرية للدخول لقطاع غزة يوم 21 أكتوبر، ووصلت للأهالي داخل فلسطين من خلال جسر بري متواصل، بمشاركة وجهود المتطوعين من الشباب المصري».

وحتى الآن، استقبل مطار العريش بشمال سيناء 118 طائرة شحن تنقل مساعدات ومواد إغاثية لقطاع غزة تسلمها الهلال الأحمر المصري، وقام متطوعون بتفريغها وإعادة نقلها وتجهيزها على شاحنات تحركت تباعا من العريش إلى معبر رفح في طريقها لقطاع غزة.

وسجلت بيانات حركة استقبال المساعدات القادمة من منظمات دولية إغاثية ودول عربية وأجنبية منذ بدء استقبال الطائرات الناقلة للمساعدات في 12 أكتوبر الماضي حتى صباح الاثنين 13 نوفمبر الجاري، استقبال 118 طائرة نقلت نحو 3 آلاف و100 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وخيام وأغطية من 31 دولة ومنظمة إغاثية.

وتوضح حركة استقبال المساعدات، أن أول طائرة مساعدات هبطت بمطار العريش في 12 - 10 -2023 كانت قادمة من الأردن تحمل 12 طن أدوية ومستلزمات طبية.

واستقبل مطار العريش أمس الأحد، 4 طائرات وهى طائرة قادمة من السعودية وتحمل 33 طنا من مواد غذائية وخيم، وطائرة من الكويت تحمل 30.49 طن مواد غذائية وتجهيزات وطائرة من الدنمارك 47.789 طن مواد غذائية وأدوات مدرسية، وطائرة من الإمارات تحمل 5326.78 طن أدوات طبية.

وسجلت البيانات أن المنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات هي: منظمة الغذاء العالمي، واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود، الاتحاد الأوروبي.

والدول التي وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، المملكة العربية السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل وتونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان.

وتضمنت المساعدات المنقولة إضافة لشحنات الأغذية والمواد الطبية والمستلزمات الإغاثية: سيارات إسعاف، أجهزة أشعة، وفلاتر مياه وخزانات مياه ومولدات كهرباء وكلارك، وأجهزة طبية وأبراج إنارة وجرافة وشرائح طاقة شمسية، ووصول 19 طبيبا بشريا من تركيا.