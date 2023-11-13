قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحق سدر، إنّ كميات الوقود المخصصة لتشغيل منظومة الاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة ستنفد بحلول يوم الخميس المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ الوزارة حريصة على إبلاغ المؤسسات الدولية قبل الوصول لهذه النقطة بوقت كاف لاتخاذ اللازم.

وأوضح أنه لا يوجد حل سوى إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة أيضا لإيصال الوقود إلى المستشفيات لتشغيل الحضّانات وغرف العمليات.

ونوه بأن المسئولين الفلسطينيين كرّروا المناشدات على مدار الفترات الماضية، لكنّ أحدا لم يُحرك ساكنا على مستوى العالم، لافتا إلى أن الوعود كانت من اليوم الأول بإدخال الوقود لكن على الأرض لكن يحدث أي شيء.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فيما بلغ عدد المفقودين 3500 مفقود بينهم 1740 طفلا تحت الأنقاض.

كما جرى تسجيل حتى الآن، 29 ألف إصابة، أكثر من 70% منها نساء وأطفال.