مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحالة خطرة بعد استهدافهم بصاروخ في غزة

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أفادت مصادر لفضائية «الحدث العربية»، مساء اليوم الاثنين، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحالة خطرة، بعد استهدافهم بصاروخ في غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، استهداف قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن عناصرها تدك قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أشارت إلى استهداف 4 آليات إسرائيلية، في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف «الياسين 105».

ومساء الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى بين جنود الاحتلال منذ التوغل البري في القطاع إلى 44، بينما ارتفع الإجمالي منذ 7 أكتوبر إلى 362 قتيلا.