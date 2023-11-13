محرز عن حظوظ صلاح وماني في جائزة الأفضل: توجت بالثلاثية

يرى رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري وأهلي جدة السعودي، أن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني مرشحان دائمًا لجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية، لكنهما عانيا من موسم صعب على المستوى الجماعي، وأنه الأوفر حظا في التتويج بلقب الأفضل بعد تتويجه بالثلاثية مع مانشستر سيتي.

قال رياض محرز في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:" دائمًا تجد محمد صلاح وساديو ماني ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، لكن في الموسم الماضي كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهما على المستوى الجماعي".

أضاف محرز:" توجت بثلاث بطولات الموسم الماضي مع مانشستر سيتي «كأس الاتحاد الإنجليزي، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا»، وسجلت 20 هدفًا كما صنعت 15 هدفا آخرين".

تابع محرز:" كنت لاعبًا رئيسيًا في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وبنسبة أقل في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن خلال السنوات الماضية كنت دائمًا مهمًا بالنسبة للسيتي خلال هذه البطولة، كان منطقيًا مكافأتي باللقب الأوروبي".

أتم محرز:" سمعت أنهم يحاولون الضغط للدفع باسم ياسين بونو حارس المغرب في صراع أفضل لاعب أفريقي.. صحيح أنه فاز بالدوري الأوروبي، لكن ذلك لا علاقة له بالثلاثية التاريخية مع السيتي، لذلك دعنا نرى".