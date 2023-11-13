أول تلميح إسرائيلي لقرب انتهاء الحرب على قطاع غزة

لمح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بإمكانية إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت قناة الجزيرة في نبأ عاجل، عن كوهين قوله - مساء الاثنين - إن الضغط الدولي يزداد جيش الاحتلال لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: «أمامنا أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا»، وذلك في أول تلميح لقرب انتهاء الحرب على غزة.



ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

وفيما تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل برية، إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تكبيدها خسائر ضخمة سواء على الصعيد البشري أو من حيث المعدات العسكرية التي يتم تدميرها جزئيا وكليا.