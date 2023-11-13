 اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 6:47 م

قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن اتصالات مصرية قطرية يتم إجراؤها لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

ونقلت القناة المصادر قولها إنه يتم تكثيف الجهود المصرية القطرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين.

وتبذل مصر جهودا حثيثة في التعامل مع الأزمة الراهنة في قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتواصل استقبال الجرحى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مصر.

كما أن مصر تواصل جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، حيث تواصل فتح معبر رفح، في حين يثير الجانب الإسرائيلي تعقيدات كثيرة في هذا الملف.

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