فيليب موريس مصر تعلن عن أسعار منتجاتها بعد التعديل الضريبي الجديد

أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكل أنواعها، وذلك بالتوازي مع إعلان الحكومة المصرية عن التعديلات الضريبية الأخيرة الخاصة بمنتجات التبغ.

أكدت شركة فيليب موريس مصر، لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.

ودعت الشركة تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وفيما يلي قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر، بعد الزيادة:

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.