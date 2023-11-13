ترامب: ما يحدث في غزة فظيع ورهيب

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة إلى إسرائيل حيال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، إذ وصف ما يحدث بالفظيع والرهيب.

وتطرق ترامب في مقابلة مع شبكة تلفزيون "يونيفيجن" مؤخرا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، واعتبره أمرا لا يصدق.

وشدد ترامب على أن الكثير من الناس يموتون، موجها انتقادات إلى الدعاية الإسرائيلية حيال الحرب، قائلا "إسرائيل بحاجة إلى القيام بعمل أفضل في العلاقات العامة، لأن الطرف الآخر يوجه لهم ضربة على هذه الجبهة".

من جهة أخرى، وصفت القناة 12 الإسرائيلية تصريح ترامب بأنه"مفاجئ"، وأنه صدم تل أبيب.

ولليوم الـ38، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا فلسطينيا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.