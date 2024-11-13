وزير الخارجية يجتمع مع قائد الجيش اللبناني

استهل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، بعقد اجتماع اليوم ١٣ نوفمبر، مع العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أكد دعم مصر الكامل لكل مؤسسات الدولة اللبنانية وخاصة الجيش اللبناني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها.

وشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم؛ الذي ينتهك السيادة اللبنانية في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي.

كما استعرض الوزير الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية؛ للتوصل بشكل عاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١، وتمكين الجيش اللبناني من فرض سيطرته على الجنوب وتقديم كافة أوجه الدعم له.

وذكر أن «القاهرة تتابع بقلق تفاقم أزمة النزوح الداخلي في لبنان، وتدفع في الاتصالات واللقاءات كافة بتكثيف المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق»، مبرزًا توجيهات لرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الإطار، بضرورة توجيه أوجه الدعم كافة للبنان، في هذا الظرف الإنساني الدقيق.

وأوضح الوزير عبد العاطي، أن مصر تنظر لمسألة الاستحقاق الرئاسي بوصفه خطوة أولى ومحورية على مسار تمكين وتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدًا أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان؛ لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إملاءات من أطراف خارجية، وأن مصر تؤيد كل خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية.