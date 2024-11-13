السكة الحديد: تركيب كاميرات في الجرارات لالتقاط من يقومون برشق القطارات بالحجارة وإحالتهم للمحاكمة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تركيب كاميرات بالجرارات لالتقاط من يقومون برشق القطارات بالحجارة، لتتم إحالتهم إلى المحاكمة وتوقيع أقصى العقوبة على من يفعل هذا السلوك.

جاء ذلك الندوة التوعوية التي نظمتها الهيئة حول ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، اليوم الأربعاء، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك من خلال النزول إلى المدارس وتوعية الطلبة وتوضيح مدى خطورة هذا الأمر على القطارات والركاب.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن لوزارة التربية والتعليم دور فعال في ترسيخ القيم والأخلاق، حيث تم عقد الندوة بالتنسيق مع إدارة غرب الزقازيق التعليمية، في حضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم لإدارة غرب الزقازيق.

وأضافت أنه تم إلقاء الضوء على خطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة على الركاب وقائدي القطارات ومدى تأثير ذلك على مسيرة التطوير وما يتم استقطاعه من أموال من ميزانية التطوير لإعادة صيانة القطارات وذلك بمدرستي "عبدالله فكري الثانوية التجارية بنين" ومدرسة "أحمد عرابي الثانوية العسكرية"، وذلك بمعرفة بعض من قيادات الهيئة القومية للسكة الحديد ولفيف من علماء الأزهر ورجال الكنيسة بمحافظة الشرقية وبعض من قيادات المحليات بالمحافظة، ومدير عام التربية والتعليم بإدارة غرب الزقازيق.

وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة تكاتف كافة الجهات مع تفعيل دورالأسرة في توضيح خطورة تلك الظاهرة على مسيرة التنمية والأضرار الناتجة عنها وما يترتب عليها من تأخير في مواعيد القطارات.

جدير بالذكر بأن الهيئة تعقد مثل تلك الندوات لتوضيح مدى خطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة على الركاب والقطارات ومسيرة التنمية، وضرورة المشاركة الفعالة لكافة الوزرات والمحليات والهيئات ودور العبادة، وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التي تحدث بهيئة السكة الحديد في كافة القطاعات.