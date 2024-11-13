 استشهاد طفل وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال لمواصي خان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد طفل وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف الاحتلال لمواصي خان يونس

وكالات
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 12:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 12:58 م

استُشهد طفل فلسطيني وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، بأن 18 مواطنا استُشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين.

وتعد تلك الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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