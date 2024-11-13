انتخاب جون ثون زعيما للأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي

انتخب الجمهوريون عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث داكوتا جون ثون كزعيم الأغلبية المقبل في مجلس الشيوخ، ليكملوا بذلك تحولا بالغ الأهمية في قيادتهم، من خلال ترقية نائب بارز لعضو المجلس ميتش ماكونيل إلى منصب رئيسي مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتعهد ثون (63 عاما) والذي يقضي فترة ولايته الرابعة في مجلس الشيوخ، بالعمل بشكل وثيق مع ترامب على الرغم من الخلافات التي كانت بينهما على مر السنين. وسيكون ثون جزءا حاسما من جهود الرئيس القادم لتطبيق أجندته السياسية.

وتغلب ثون على اثنين من المنافسين الآخرين، وهما السيناتور جون كورنين من ولاية تكساس والسيناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، من خلال حصوله على دعم الأغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري في اقتراع سري.

وجاء انتخاب الجمهوريين لثون ليحل محل ماكونيل الذي ينحدر من ولاية كنتاكي، وهو زعيم الحزب الأطول خدمة في مجلس الشيوخ، مع استعدادهم للسيطرة على الأغلبية بالمقاعد الـ53 التي فازوا بها في انتخابات الأسبوع الماضي.