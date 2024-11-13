وزير الخارجية يصطحب 294 مواطنا مصريا من لبنان في ختام زيارته لبيروت

اصطحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم، وذلك لإعادتهم إلى أرض الوطن على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته، وبذلك يصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 1177 مواطنًا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن، وفي إطار اهتمام أجهزة الدولة المصرية بأوضاع الجاليات المصرية في الخارج.

وأعرب المواطنون المصريون العائدون من لبنان عن عميق تقديرهم للسيد رئيس الجمهورية، ولاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية على نفقة الدولة، مما يعكس حرص الدولة المصرية على وضع مصلحة وسلامة المواطنين في أولوياتها.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية أن الوزارة لا تدخر جهدًا بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تقديم سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة إلى مصر أو من خلال تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية في بيروت على مواصلة تقديمها، رغم الوضع الأمني الصعب في العاصمة اللبنانية.