حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية في تل أبيب للمرة الأولى بمسيرات نوعية

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عسكرية في تل أبيب للمرة الأولى بسرب من المسيرات النوعية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره شنوا الساعة 03:30 بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، هجوماً جويًّا بسرب من المُسيرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب».

وأوضح أن القاعدة تضم مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو، قائلًا إن المسيرات أصابت أهدافها بدقّة.

وجدد التنويه أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بـ«رشقة صاروخية».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الاستهداف الذي وقع الساعة 9 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.