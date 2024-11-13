تقارير اسرائيلية: نتنياهو يجتمع الآن بمحاميه بعد رفض المحكمة طلب تأجيل مثوله أمام هيئة القضاة بتهم فساد

يجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاميه بعد رفض المحكمة طلب تأجيل مثوله أمام هيئة القضاة بتهم فساد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، أن محكمة في القدس رفضت طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته بقضايا فساد، والمقررة في مطلع ديسمبر المقبل.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن محكمة القدس الجزئية رفضت طلب رئيس الوزراء تأجيل بدء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية لمدة عشرة أسابيع، قائلة إنه كان لديه بالفعل خمسة أشهر للتحضير.

وكان فريق الدفاع قد احتج بأن رئيس الوزراء لم يتمكن من التحضير بسبب ضغوط الوقت لإدارة الحرب.

غير أن المحكمة قالت إنها أعطت نتنياهو فترة طويلة لإعداد الشهادة عندما حددت في يوليو الماضي، يوم الثاني من ديسمبر موعداً لذلك، و«لم نقتنع بحدوث تغيير كبير في الظروف يبرر تغيير التاريخ الذي حددناه في قرارنا (الأصلي)»، بحسب الصحيفة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية، واتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط .