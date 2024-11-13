وفاة شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 90 عامًا بعد صراع مع المرض

سادت حالة من الحزن في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر عقب الإعلان عن وفاة السيدة سميحة الطيب، شقيقة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وذكر مصدر من داخل العائلة أن شقيقة شيخ الأزهر الشريف كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب ضعف في المناعة بسبب تقدمها في السن.

وأضاف المصدر لصحيفة "الشروق" أن الحاجة سميحة كانت قد دخلت أحد مستشفيات المحافظة منذ نحو 10 أيام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقد أعلنت أسرة شيخ الأزهر منذ قليل وفاة الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر، وبدأت الاستعدادات لدفن جثمانها في الثامنة من صباح الغد بمقابر العائلة في مسقط رأسهم بمدينة القرنة غرب نهر النيل بالأقصر.