 تحطم طائرة تركية في كرواتيا ومقتل قائدها
الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:34 ص القاهرة
تحطم طائرة تركية في كرواتيا ومقتل قائدها

زغرب، (كرواتيا) (أ ب)
نشر في: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 10:58 م | آخر تحديث: الخميس 13 نوفمبر 2025 - 10:58 م

تحطمت طائرة مسجلة في تركيا في غرب كرواتيا اليوم الخميس، حسبما أفادت الشرطة، فيما أوردت وسائل الإعلام المحلية مقتل قائدها.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الطائرة وهي من طراز تراكتور ايه تي 802 اختفت من شاشات الرادار قبل الخامسة مساء بقليل بالتوقيت المحلي.

وأفاد البيان بأنه بعد نحو 20 دقيقة تم إخطار خدمات الطوارئ بأنه عثر على الطائرة وهي  مشتعلة قرب بلدة سيني، القريبة من ساحل بحر الأدرياتيكي.

وقالت الشرطة إن الطائرة أقلعت من  مطار رييكا الواقع شمالي البلاد  في طريقها إلى العاصمة الكرواتية زغرب والعودة.


