بطل إنجاز المغرب التاريخي مُرشح لقيادة لانس الفرنسي

كشفت تقارير إخبارية فرنسية، عن وصول المنافسة على منصب المدير الفني لفريق لانس الفرنسي إلى مرحلتها الأخيرة، مع انحصار الترشيحات بين اسمين، هما الفرنسي بيير ساج والمغربي وليد الركراكي.

وأوضح الصحفي المختص بأخبار الانتقالات سانتي أونا، أن ساج لا يزال الخيار الأول لإدارة لانس، إلا أن أسهم الركراكي ارتفعت بقوة خلال الفترة الأخيرة، بفضل خبراته التدريبية، ومعرفته الجيدة بكرة القدم الفرنسية، إلى جانب سجل إنجازاته.

وأشار الصحفي الفرنسي عبر "إكس" إلى أن الركراكي عقد بالفعل اجتماعًا مع مسؤولي لانس، في خطوة تعزز من حظوظه لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحقق الركراكي إنجازا تاريخيا مع المغرب في مونديال 2022 بقطر، عندما وصل أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي قبل أن يحتل المركز الرابع، كأفضل منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا المستوى.

أما ساج الذي أقيل مؤخرا من تدريب كريستال بالاس الإنجليزي لسوء النتائج، فقد حقق إنجازا تاريخيا مع لانس نفسه وابقاه في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي مع العملاق باريس سان جيرمان حتى الأمتار الأخيرة، كما فاز بكأس فرنسا.