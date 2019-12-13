 وصول أول رحلة لشركة Asian إحدى كبرى شركات الطيران الكورية لمطار القاهرة - بوابة الشروق
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وصول أول رحلة لشركة Asian إحدى كبرى شركات الطيران الكورية لمطار القاهرة

مطار القاهرة - صورة أرشيفية
مطار القاهرة - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 10:50 م | آخر تحديث : الجمعة 13 ديسمبر 2019 - 10:50 م

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، أول رحلة لشركة "Asian" إحدى كبرى شركات الطيران الكورية وعضو تحالف ستار العالمي، مساء اليوم /الجمعة/، وعلى متنها 300 راكب.

وأعرب رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية المهندس مجدي محمدين، عن سعادة الشركة بتقديم الخدمة الأرضية لأكبر الشركات الكورية من خلال تعاقد جديد مع الشركة على خدمة رحلة أسبوعيا قابلة للزيادة من طراز "B777" التي تتسع لأكثر من 300 راكب لينضم عميل جديد لمصر للطيران للخدمات الأرضية.

واحتفلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بقدوم هذه الرحلة، وقام فريق من التسويق بالشركة والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية باستقبال الركاب بالمبنى رقم 3 وتوزيع هدايا تذكارية احتفالا بوصول أول رحلة للشركة الكورية.


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