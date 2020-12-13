تراجع شعبية مجلس الوزراء الياباني بسبب طريقة التعامل مع أزمة جائحة كورونا

تراجعت شعبية مجلس الوزراء الياباني برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، بواقع 17 نقطة مئوية، لتصل إلى 40% مقارنة باستطلاع سابق، وذلك يرجع إلى عدم الرضا عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة جائحة كورونا، وذلك بحسب ما أظهره استطلاع أجرته صحيفة ماينيتشي شيمبون اليابانية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاستطلاع خلص إلى أن رضا المواطنين عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا تراجع إلى 14% مقارنة بـ34% في استطلاع أجرى الشهر الماضي.



وقد أجرت الصحيفة ومركز أبحاث الاستطلاعات الاجتماعية الاستطلاع أمس السبت.



وكانت حكومة سوجا، قد راهنت بقوة على أن تعزيز السفر المحلي سوف يساعد في إخراج الاقتصاد من الأزمة من خلال تمديد الدعم لمدة ستة أشهر، ومازال يدعم سوجا برنامج "جو تو" لتعزيز السفر على الرغم من الانتقادات لكونه ساعد في تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر في اليابان.