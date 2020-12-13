الكرملين ينفي شائعات حول إقامة بوتين في قبو بسبب انتشار وباء كورونا

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، شائعات تتردد في الأونة الأخيرة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعيش حاليا في "قبو" خاص بسبب وباء فيروس كورونا، مؤكدا أن الرئيس يقيم ويعمل في منطقة "نوفو أوجاريوفو" بالقرب من موسكو.

وقال بيسكوف، خلال مشاركته في فيلم تسجيلي بعنوان "الفيروس الخطيرــ العام الأول" للرد على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين يعيش في "قبو" بسبب وباء كورونا ومن هناك يصدر تعليماته للجميع، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الأحد: "إن الرئيس بوتين الآن في نوفو أوجاريوفو، حيث كان يعيش هناك قبل الوباء".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "الرئيس يعيش وغالبًا ما يعمل من مقره في نوفو أوجاريوفو، ومن هناك يأتي إلى الكرملين، ومن هناك يغادر في رحلات العمل".