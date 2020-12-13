طمأن الدكتور وائل عباس مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين على توافر احتياطي استراتيجي جيد لجميع السلع الأساسية.

وقال عباس، في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، إن هناك احتياطي استراتيجي موجود داخل الدولة المصرية لجميع السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي لأي سلعة يجب أن يكون من ثلاثة إلى ستة أشهر، مشيرًا إلى وصوله للحد الأقصى في مصر لبعض السلع، مثل السكر الذي وصل مخزونه إلى سبعة أشهر.

ولفت إلى وصول المخزون الاستراتيجي للأرز إلى خمسة أشهر، وللقمح إلى خمسة أشهر ونصف، على حد قوله.

وأشاد بتعامل الدولة مع جائحة فيروس كورونا، ذاكرًا أنه في الوقت الذي عانت فيه معظم دول العالم من نقص ملحوظ في السلع، كانت الدولة المصرية لديها استقرار وثبات في الأسعار وتوافر في جميع السلع والمنتجات.