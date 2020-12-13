الجزائر تسجل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتخطى 92 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 92 ألفًا و102 في البلاد.



ونقلًا عن موقع «الإذاعة الجزائرية»، مساء الأحد، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 12 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2596.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 249 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 60 ألفا و457.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 71 مليون إصابة.