برايثوايت يجاور ميسي في هجوم برشلونة أمام ليفانتي

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أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالوني.

وقبل المباراة يحتل برشلونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة من أصل 10 مباريات، فيما يحتل ليفانتي المركز 18 برصيد 11 نقطة من أصل 11 مباراة.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتجين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست- كليموه لينجليه- رونالد أراوخو- جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج- سيرجيو بوسكيتس.

خط الوسط الهجومي: ليونيل ميسي -فيليب كوتينيو- أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: مارتين برايثوايت.