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تحدث نبيل الكوكى، المدير الفني لشباب بلوزداد، عن مجموعة فريقه في دوري أبطال إفريقيا، والتي أوقعته رفقة نادي الزمالك.

وجاء الزمالك في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا 2023، بجانب الترجي الرياضي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وقال الكوكي في تصريحات عبر أون تايم سبورت: "جميع الفرق في دور الـ16 قوية، ومن يريد تحقيق البطولة يجب أن لا يخشى من الوقوع في أي مجموعة".

وأضاف الكوكي: "المجموعة الرابعة قوية جدًا بها ثلاث فرق من شمال إفريقيا، ونوعية هذه المباريات مختلفة فهي تعتبر دربي عربي".

وأضاف: "أتمنى أن نقدم أفضل مستوى لنا خلال دور المجموعات وأن تبتعد الإصابات عنا، وجميع الفرق لديها نفس فرص التأهل".

وأتم: "المباراة الأولى دائمًا تكون صعبة، ومواجهة الزمالك والترجي بكل تأكيد ليست سهلة، ولكن أتمنى أن نحصل على أحد المركز المؤهلة لدور الـ8".