كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في 3 أشهر

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من موجة إصابات أخرى حيث تفكر الحكومة في رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 86 ألفا و852 إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 55 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 27 مليونا و841 ألفا، بحسب وكالة يونهاب للأنباء

وحصيلة اليوم هي أكثر بـ 3 أضعاف بالمقارنة مع اليوم السابق وأكثر بتسعة آلاف حالة مما كانت عليه قبل أسبوع.

وأظهرت بيانات الوكالة أن هذه هي أيضا أعلى حصيلة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت البلاد اليوم 29 حالة وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 31 ألفا و128 وفاة.