يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خدمات الثنائي الغاني ساليفو مورو والمدافع الأردني عبدالله نصيب، خلال مباراة فاركو المقبلة في بطولة الدوري.

يأتي ذلك بعد انتهاء إيقاف ساليفو، بعد طرده في مباراة فيوتشر، وهو ما أبعده عن مواجهة الأهلي التي أقيمت أمس الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

كما سيعود عبدالله نصيب، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في المواجهات الماضية.

يُذكر أن الاتحاد السكندري سوف يلتقي مع فاركو، الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل زعيم الثغر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 غيرها.