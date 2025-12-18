إصابة عمال من كهرباء لبنان بغارة إسرائيلية على بلدة الطيبة بالجنوب

أصيب عدد من عمال مؤسسة كهرباء لبنان (حكومية)، الخميس، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الغارة التي نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة الطيبة استهدفت سيارة من نوع "رابيد".

وذكرت الوكالة أن الغارة حصلت "أثناء وجود شاحنة تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وعمال لديها في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم واحتراق آليّتين".

وفي وقت سابق الخميس، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على جنوبي وشرقي لبنان، ادعى أنها استهدفت "معسكرا ومباني عسكرية لحزب الله".

ويكثف الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، هجماته على لبنان ضمن خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري مع "حزب الله" منذ 27 نوفمبر 2024.

والأربعاء، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نهاية ديسمبر الجاري سيكون موعدا لقرار إسرائيل بشأن خوض مواجهة عسكرية جديدة مع "حزب الله"، في حال وافقت الولايات المتحدة على ذلك.

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023 وتحوّل في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بقتلها مئات اللبنانيين منذ بدء سريانه، كما تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يُضاف إلى مناطق لبنانية تحتلها منذ عقود.

كما تحتل إسرائيل أراضي سورية وفلسطين، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.