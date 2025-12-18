صحة غزة: ارتفاع وفيات البرد والمنخفض الجوي إلى 13 حالة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيدًا جديدًا، و13 إصابة.

وأشارت إلى وفاة الطفل الرضيع سعيد اسعيد عابدين، الذي يبلغ من العمر شهر؛ نتيجة البرد الشديد، ليرتفع عدد ما وصل للمستشفيات من الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي إلى 13 حالة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و669 شهيدًا، و171 ألفًا و165 إصابة.

وأفادت بارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 395 شهيدًا، و1088 إصابة، و634 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.