عمرو عبد العزيز: فيديو تقليد الفنانين ارتجالي وجاب 4 مليون مشاهدة في 4 أيام

قال الفنان الشاب عمرو عبدالعزيز، إن موهبة التقليد بدأت معه منذ المدرسة واستمرت معه، مشيرا إلى أن فيدو تقليد الفنانين الذي سجلة تخطى 4 مليون مشاهدة في وقت قصير.

وأضاف عمرو عبدالعزيز متحدثا عن فيديو التقليد خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه «واحد من الناس» المعروض على شاشة «الحياة»: «في مرة حبيت أفك الدنيا شوية فكان معانا زميل مطرب في الفرقة اسمه عمرو كمال طلع موبايله وبيصور وأنا برتجل مفيش حاجة مترتبه خالص والله».

وتابع: «المايسترو محمد عثمان قال لى تزعل لو شيرت الفيديو على صفحتى، فقلت ليه لا عادى يعني، وأنا بدين له بالفضل لأنه السبب في انتشار الفيديو بعد ٦ ايام لاقيت ٤ مليون مشاهدة، وتامر حسنى مشيره على صفحته، وشيكو وهشام ماجد بيكلمونى، وفنانين داخل وخارج مصر والناس بتوقفنى في الشارع، ونجاح الفيديو من عند ربنا».

وقام عمرو عبدالعزيز بتقلد عدد من الفنانين (عبدالله مشرف – لطفى لبيب – سمير غانم – يوسف داوود – محمد صبحى – سناء جميل – صلاح ذو الفقار – حسن حسنى – احمد ماهر – سامى مغاورى – عادل امام -احمد ماهر- محمود عبدالعزيز ) .