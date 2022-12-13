اتحاد العاملين بالسكك الحديدية في بريطانيا يعتزم الإضراب عن العمل 48 ساعة هذا الأسبوع

أعلن اتحاد العاملين بالسكك الحديدية في بريطانيا عن نيته الإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة الأسبوع الحالي وخلال عيد الميلاد، بعد رفض الاتحاد العرض الأخير من جانب شركات السكك الحديدية لزيادة المرتبات.

وسيضم الإضراب كلا من العاملين في السكك الحديدية في 14 شركة قطارات يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الذي يليه، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأكد اتحاد العاملين أن الإضرابات ستبدأ من الساعة 6 مساءً عشية عيد الميلاد وحتى الساعة 6 صباحًا يوم 27 ديسمبر، وأن إضرابات العام الجديد لا تزال قائمة.

في الوقت نفسه، تم نصح الركاب بالسفر فقط إذا كان ذلك ضروريًا للغاية، ومن المتوقع حدوث اضطرابات طوال الأسبوع.

وستكون القطارات أكثر ازدحامًا، مع تشغيل ما يقرب من 20 في المائة فقط من الخدمات، حسبما ذكرت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية "نيتورك ريل"، بالإضافة إلى عدم وجود الخدمات نهائياً في بعض الأماكن.