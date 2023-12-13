 اجتماع تنسيقي بجامعة الدول العربية للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي - بوابة الشروق
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اجتماع تنسيقي بجامعة الدول العربية للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 6:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 6:54 م

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين؛ للإعداد للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش المغربية يوم الأربعاء المقبل.

وعُقد الاجتماع برئاسة القائم بأعمال المندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية هشام ولد الصلاي، (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية عن الأمانة العامة للجامعة العربية.

وناقش الاجتماع مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026"؛ تمهيداً لمناقشة تلك الوثائق مع الجانب الروسي خلال اجتماع لجنة كبار المسئولين المشتركة المقرر عقده بمقر الأمانة العامة غدا الخميس.

كما تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لهذه الدورة بما في ذلك مشروع برنامج العمل الخاص بالاجتماع الوزاري.

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