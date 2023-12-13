رئيس وزراء تايلاند: نسعى لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الاستخدام

ذكر رئيس وزراء تايلاند سريتا تافسين، أن بلاده تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة، إلى 50%، من إجمالي الاستخدام، في خمس سنوات من حوالي 28% الآن.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن رفع حصة الطاقة المتجددة، أمر ضروري لجذب الاستثمار الأجنبي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف أن خططا لوقف بناء محطات توليد الطاقة، باستخدام الوقود الأحفوري، ستستثمر بشكل أكبر في الطاقة النظيفة.

وتابع رئيس الوزراء، أن اجتماعا لصناع السياسة بشأن الطاقة في بانكوك، من المقرر عقده في وقت لاحق اليوم، سيبحث أيضا تحديد سقف لأسعار الكهرباء يصل إلى 4.10 بات للوحدة، بدءا من الأول من يناير، بانخفاض عن 4.68 بات، التي اقترحتها لجنة تنظيم الطاقة.

وقال رئيس الوزراء، في بيان، بعد اجتماع بشأن سياسة الطاقة إن الحكومة تعتزم تجميد أسعار الكهرباء، عند 3.99 بات / للوحدة، لـ17 مليون مستخدم منزلي، الذين يستهلكون أقل من 300 وحدة للطاقة شهريا.