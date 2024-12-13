أعلن شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء امتحانات صفوف النقل 11 يناير 2025 على أن تنتهي يوم 16 من ذات الشهر، في حين ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 18 يناير وتنتهي يوم 23 يناير.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» مساء الخميس، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل ستعقد قبل امتحانات المواد الأساسية، أي قبل 11 يناير، أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فأنها ستشمل المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع.

وأشار إلى أن تطبيق نظام «البوكليت» في امتحانات الشهادة الإعدادية متروك لكل محافظة وفقًا لظروفها وإمكانياتها، مؤكدا أن مواصفات الامتحانات لم تتغير عن العام الماضي تماما.

ونوه بأن درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول ستضاف إلى درجات امتحان نهاية العام لحساب متوسط المجموع، موضحا أنه في حال حصل الطالب على الحد الأدنى 50% على سبيل المثال في امتحان الفصل الدراسي الأول فإن هذه النسبة المئوية تضاف إلى درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني لحساب المتوسط النهائي.

وأكد أن التقييمات الأسبوعية والشهرية لصفوف النقل تحتسب ضمن أعمال السنة، لافتا إلى أن الوزارة قررت أن يكون التابلت الذي تسلمه طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام عهدة تسترد بعد انتهاء الدراسة والنجاح في الشهادة الثانوية العامة.