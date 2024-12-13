موسم الكويت يشهد تفاعلا كبيرا في حفل تامر حسني والمطرب آدم وسط أجواء حماسية

شهد الجمهور الكويتي ليلة غنائية استثنائية، جمعت بين المطرب تامر حسني والمطرب آدم في حفل ضمن فعاليات "موسم الكويت" الغنائي.

حفل تامر وآدم جذب حشودًا جماهيرية كثيفة توافدت إلى القاعة قبل ساعات من بدء الفعالية للقاء النجمين. وقدّم الثنائي مفاجأة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاجأ الجمهور خلال فقرة تامر بصعود آدم إلى المسرح ليشاركه أداء أغنيتهما الشهيرة "بنت الأيه".

عقب صعود آدم إلى المسرح، احتضن تامر قائلاً: "تحية كبيرة للنجم آدم". من جهته، أثنى تامر على صوت آدم، قائلاً: "واحد من أجمل الأصوات في الوطن العربي". ثم قدّم الثنائي الأغنية معًا وسط تفاعل جماهيري عارم، مما جعل اللحظة واحدة من أبرز أحداث الحفل.

وقدم الحفل الإعلاميان أسرار السعيد وعبدالله مال الله، واستُهلت الأمسية بوصلة غنائية للمطرب آدم، الذي صعد إلى المسرح برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعرب آدم عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، مشيرًا إلى أن الحفل يتزامن مع عيد ميلاده، قائلاً: "هذا اليوم هو أحلى عيد ميلاد في حياتي".

وافتتح آدم وصلته بأغنيته الشهيرة "كيفك إنت"، تلتها أغنيات "في حدا بده إياك"، "تعا"، و"أول حبيب". كما أهدى الجمهور أداءً مميزًا لأغنيات خليجية مثل "قرار صعب" و"تخيليني"، إلى جانب باقة متنوعة من أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

مع اقتراب نهاية وصلة آدم، بدأ الجمهور يهتف بحماس استعدادًا لاستقبال تامر حسني. وصعدت فرقة تامر الموسيقية إلى المسرح، أعقبتها الألعاب النارية التي أعدّها الفنان أحمد عصام، ليظهر تامر وسط تصفيق من الحضور.

ورحّب تامر بالجمهور معبّرًا عن سعادته بالغناء في الكويت، قائلاً: "فخور بالغناء في الكويت، وتحية خاصة إلى الحضور من جميع الجاليات العربية".

واستهل تامر فقرته بأغنية "معلمين"، وتبعها بـ"هرمون السعادة" و"كل مرة". واستمر بتقديم أشهر أغانيه مثل "بنت الأيه"، "عينينا بتحبك"، و"أنا تعبان من غيرك". كما داعب الجمهور ببعض العبارات باللهجة الكويتية، ما أضاف أجواءً مرحة للحفل.