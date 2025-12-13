مياه الفيوم تجدد اعتماد معمل المعايرة في قطاع المعامل بشهادة الأيزو الدولية

أعلن المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن تجديد اعتماد معمل المعايرة التابع للإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بقطاع المعامل، طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، من قبل المجلس الوطني للاعتماد EGAC، بما يؤكد كفاءة المعمل وقدرته على تقديم خدمات معايرة دقيقة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل، أن معمل المعايرة يختص بمعايرة أجهزة قياس الأس الهيدروجيني والتوصيلية، وأجهزة الحراريات، والحجوم، والموازين، بما يتيح إجراء المعايرات لكافة أجهزة وأدوات معامل الشركة، ويضمن دقة وموثوقية النتائج المعملية المستخدمة في مراقبة جودة عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، إلى جانب الإسهام في ترشيد النفقات من خلال الاستغناء عن جهات المعايرة الخارجية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى حسن، مدير عام الجودة وشئون البيئة، أن تجديد اعتماد معمل المعايرة يسهم في تعظيم موارد الشركة، من خلال تقديم خدمات المعايرة للجهات الخارجية، سواء للشركات التابعة أو المصانع والجهات الأخرى، اعتمادًا على شهادة الأيزو الدولية الحاصل عليها المعمل.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة وفاء يعقوب إلى أن الدعم المستمر من المهندس وليد سعيد إسماعيل وقيادات الشركة لقطاع المعامل كان له بالغ الأثر في توفير أحدث الأجهزة المعملية الخاصة بأعمال الرصد والتحليل، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين، وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام البيان، وجّه رئيس الشركة الشكر والتقدير لفريق عمل قطاع المعامل وكافة فرق العمل بمختلف قطاعات وإدارات الشركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة النجاحات.