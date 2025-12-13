ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل منخل برشيد في البحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم أو الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وذكرت "عازر"، في بيان لها اليوم، أن مديرية التموين في البحيرة برئاسة محمد هدية، نسقت مع الإدارة العامة لمباحث التموين لتنفيذ حملة بمركز رشيد.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل منخل دقيق جرى تجميعم لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية للتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة؛ حفاظا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.