مناورات روسية يابانية الأولى من نوعها لمكافحة القرصنة في خليج عدن

موسكو - د ب ا:

كشف قائد عسكري روسي اليوم الاثنين عن مناورات روسية يابانية هى الأولى من نوعها لمكافحة القرصنة في خليج عدن.

وقال قائد أسطول البلطيق الروسي، الأميرال ألكسندر نوساتوف، اليوم الاثنين، إن مناورات روسية يابانية لمكافحة القرصنة في خليج عدن ستجري في 20 يناير، وستشارك فيها للمرة الأولى، مفرزة من سفن أسطول البلطيق.

وقال نوساتوف للصحفيين: "شاركت سفن أسطول البلطيق في مناورات مماثلة مع دول أخرى، ولم تشارك مع البحرية اليابانية من قبل، ما يمثل تفاعلا جديداً، وستكون تجربة جيدة للقيادة، من حيث كيفية الخدمة وشكل المناورة. وستبدأ مناورات مكافحة القرصنة في 20 يناير، والآن تجري مرحلة التخطيط"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية .

ونوه نوساتوف إلى أنه سيتعين على السفن الروسية واليابانية التدريب على المناورة المشتركة والإنقاذ في البحر ومساعدة السفن في مناطق القرصنة الخطرة.

كانت الحكومة اليابانية قد أمرت يوم الجمعة الماضي قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال مدمرة وطائرات للقيام بدوريات إلى الشرق الأوسط لمساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية في المسارات البحرية في المنطقة وسط أعمال عدائية بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وتعرض ناقلات نفط لهجمات في مياه الخليج من بينها ناقلة نفط يابانية في منتصف العام الماضي.