 بالغاز المسيل للدموع.. القوات الأمنية اللبنانية تفرق المحتجين وسط بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالغاز المسيل للدموع.. القوات الأمنية اللبنانية تفرق المحتجين وسط بيروت

أرشيفية
أرشيفية
عبد الله الميهي
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 8:52 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 8:52 م
أفادت قناة "سكاي نيوز"، منذ قليل، بأن القوات الأمنية تحاول تفريق المحتجين أمام مصرف لبنان وسط بيروت، وذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وعاود اليوم المحتجون المناهضون للنخبة السياسية في لبنان النزول إلى الشوارع، وذلك للمشاركة فيما وصفوه بـ"أسبوع غضب" يهدفون منه إلى الضغط على السياسيين.

ومن جانبه، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الاحتجاجات شكلت فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود غير أن محاولات استغلالها من قبل بعض القوى السياسية أدت إلى تشتت بعضها وإغراقها في "راديكالية رافضة".

وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وبعد توقف الاحتجاجات لأسابيع، تجددت في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

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