أمريكا تفرض قيودا على التأشيرات لعدد من المسؤولين في القيادة الصينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده فرضت قيودا جديدة للتأشيرات على القيادة الصينية وعدد من المسؤولين في الحكومة والبحرية الصينية، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وقال بومبيو في بيان: «تقف الولايات المتحدة مع الدول المطالب في جنوب شرق آسيا، والتي تسعى للدفاع عن حقوقها السيادية ومصالحها بما يتفق مع القانون الدولي».

وأضاف: «سنواصل العمل حتى نرى بكين توقف عن سلوكها القسري في بحر الصين الجنوبي».

وتعد بعض الجزر والممرات في بحر الصين الجنوبي ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل أيضا الحرب التجارية، والعقوبات الأمريكية، وتايوان.